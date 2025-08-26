Трамп підписав указ про кримінальне переслідування за спалення американського прапора

Президент США Дональд Трамп видав указ, який передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за спалення або інші форми наруги над американським прапором. Документ зобов’язує федеральні органи максимально застосовувати наявні закони для притягнення до відповідальності порушників.

Джерело: текст указу, оприлюднений на сайті Білого дому

Деталі: У документі Трамп назвав американський прапор "найсвятішим і найшанованішим символом Сполучених Штатів", який уособлює свободу, ідентичність і силу країни. За його словами, спалення прапора є "образливим та провокаційним" актом, що може спровокувати насильство та заворушення і використовується іноземними групами для залякування американців.

Дослівно: "Моя Адміністрація діятиме, щоб відновити повагу та святість Американського Прапора й переслідувати за законом тих, хто провокує насильство або іншим чином порушує наші закони, оскверняючи цей символ нашої країни, у максимально можливих межах, дозволених будь-якими наявними повноваженнями".

Деталі: Згідно з указом, Генеральний прокурор США має пріоритетно забезпечувати максимальне застосування кримінальних і цивільних законів проти актів наруги над прапором, зокрема якщо вони пов’язані з насильством, злочинами на ґрунті ненависті, пошкодженням майна чи порушенням громадського порядку.

У випадках, коли такі дії порушують чинний закон штату чи місцевий закон, справи повинні передаватися на розгляд місцевих органів влади.

Генпрокурор може ініціювати судові процеси з метою уточнення винятків із дії Першої поправки Конституції США у цій сфері.

Держсекретар, Генеральний прокурор і Міністр внутрішньої безпеки отримали право відмовляти у видачі візи, анулювати візи, дозволи на проживання, скасовувати процедури натуралізації та інші імміграційні пільги або ініціювати депортацію іноземців, якщо ті брали участь у нарузі над прапором.