Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 02:46
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп издал указ, который предусматривает уголовное и административное преследование за сожжение или другие формы надругательства над американским флагом. Документ обязывает федеральные органы максимально применять имеющиеся законы для привлечения к ответственности нарушителей.

Источник: текст указа, обнародованный на сайте Белого дома

Детали: В документе Трамп назвал американский флаг "самым святым и самым почитаемым символом Соединенных Штатов", который олицетворяет свободу, идентичность и силу страны. По его словам, сожжение флага является "оскорбительным и провокационным" актом, который может спровоцировать насилие и беспорядки и используется иностранными группами для запугивания американцев.

Дословно: "Моя Администрация будет действовать, чтобы восстановить уважение и святость Американского Флага и преследовать по закону тех, кто провоцирует насилие или иным образом нарушает наши законы, оскверняя этот символ нашей страны, в максимально возможных пределах, разрешенных любыми имеющимися полномочиями".

Детали: Согласно указу, Генеральный прокурор США должен приоритетно обеспечивать максимальное применение уголовных и гражданских законов против актов надругательства над флагом, в частности если они связаны с насилием, преступлениями на почве ненависти, повреждением имущества или нарушением общественного порядка.

В случаях, когда такие действия нарушают действующий закон штата или местный закон, дела должны передаваться на рассмотрение местных органов власти.

Генпрокурор может инициировать судебные процессы с целью уточнения исключений из действия Первой поправки Конституции США в этой сфере.

Госсекретарь, Генеральный прокурор и Министр внутренней безопасности получили право отказывать в выдаче визы, аннулировать визы, разрешения на проживание, отменять процедуры натурализации и другие иммиграционные льготы или инициировать депортацию иностранцев, если те участвовали в надругательстве над флагом.

