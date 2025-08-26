Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп намекнул, что уже "на следующей неделе или около того" изменит название Министерства обороны на Министерство войны.

Источник: Трамп во время общения с журналистами из Овального кабинета и во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном

Прямая речь: "Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что у нас будет некоторая информация об этом, возможно, вскоре".

Детали: По словам Трампа, он "говорил с людьми" об этой инициативе и что "всем это нравится".

Во время двусторонней встречи с президентом Южной Кореи Трамп отметил, что США "имели невероятную историю побед, когда это было Министерство войны".

"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон, – ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является", – сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что не хочет ограничиваться только обороной. "Мы хотим и наступления также", – заявил он.

"Вероятно, это изменение будет сделано в течение следующей недели или около того", – добавил президент США.

Справочно: Министерство войны США (United States Department of War) было создано в 1789 году и отвечало за руководство сухопутными войсками, а также координацию военных кампаний.

В 1947 году, после Второй мировой войны, в результате принятия Закона о национальной безопасности (National Security Act) состоялась масштабная реорганизация вооруженных сил США. Министерство войны было расформировано, а его функции переданы вновь созданному Министерству обороны. Основной целью переименования было подчеркнуть оборонный характер деятельности США в послевоенном мире.