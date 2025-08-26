Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп намекнул, что уже "на следующей неделе или около того" изменит название Министерства обороны на Министерство войны.

Источник: Трамп во время общения с журналистами из Овального кабинета и во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном

Прямая речь: "Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что у нас будет некоторая информация об этом, возможно, вскоре".

Реклама:

Детали: По словам Трампа, он "говорил с людьми" об этой инициативе и что "всем это нравится".

Во время двусторонней встречи с президентом Южной Кореи Трамп отметил, что США "имели невероятную историю побед, когда это было Министерство войны".

"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон, – ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является", – сказал глава Белого дома.

РЕКЛАМА:

Трамп также отметил, что не хочет ограничиваться только обороной. "Мы хотим и наступления также", – заявил он.

"Вероятно, это изменение будет сделано в течение следующей недели или около того", – добавил президент США.

Справочно: Министерство войны США (United States Department of War) было создано в 1789 году и отвечало за руководство сухопутными войсками, а также координацию военных кампаний.

В 1947 году, после Второй мировой войны, в результате принятия Закона о национальной безопасности (National Security Act) состоялась масштабная реорганизация вооруженных сил США. Министерство войны было расформировано, а его функции переданы вновь созданному Министерству обороны. Основной целью переименования было подчеркнуть оборонный характер деятельности США в послевоенном мире.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС
Трамп пообещал "решительные меры" и "последствия" для РФ, если не будет мирного соглашения через две недели
Последние новости
06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
06:38
АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
04:08
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
04:01
Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно
03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
02:46
Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага
02:10
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: