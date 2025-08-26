Усі розділи
У президента Південної Кореї боялися "моменту Зеленського" під час зустрічі з Трампом – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 26 серпня 2025, 07:31
У президента Південної Кореї боялися моменту Зеленського під час зустрічі з Трампом – ЗМІ
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі 25 серпня. Фото Getty images

Новий президент Південної Кореї, обраний у червні, Лі Чже Мен заявив, що його співробітники "побоювалися, що ми можемо зіткнутися з "моментом Зеленського"" під час його першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 25 серпня, після того як той написав у соцмережі пост, де поставив під сумнів демократію в Південній Кореї.

Джерело: американське видання Politico з посиланням на виступ корейського президента у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні

Деталі: Водночас Лі додав, що сам він був упевнений, що не зіткнеться з такою ситуацією, яка сталася з президентом України Володимиром Зеленським, коли Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс конфронтували з ним в прямому ефірі в Овальному кабінеті.

"Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа "Мистецтво угоди", – пояснив Лі.

Він зазначив, що розмова з Трампом виявилася "кращою, ніж він очікував". За словами Лі, він краще зрозумів Трампа, отримав заохочення, а сама їхня зустріч тривала довше, ніж було заплановано.

Видання нагадує, що перед зустріччю Трамп вирішив додати драматизму цій події, опублікувавши вранці 25 серпня у Truth Social допис із запитанням: "ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ? Схоже на чистку або революцію. Ми не можемо цього допустити і вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!" Потім він також повідомив пресі, що "чув погані речі" про внутрішньополітичну ситуацію у Південній Кореї.

Однак Лі заявив у понеділок ввечері, що обидва лідери зосередили свою розмову на зміцненні економічних зв'язків між країнами, а також на тому, як "модернізувати наш двосторонній союз, щоб він став більш взаємним і орієнтованим на майбутнє відповідно до мінливої ситуації в галузі безпеки".

При цьому він не надав деталей щодо усної торговельної угоди, яку він уклав з Трампом минулого місяця і яка встановлює 15-відсоткову митну ставку на товари країни в обмін на зобов'язання інвестувати понад 350 мільярдів доларів і додатково придбати енергоносіїв на суму 100 мільярдів доларів.

У понеділок в Овальному кабінеті Трамп зазначив, що південнокорейська сторона сподівалася переглянути деякі умови цієї торговельної угоди. Але пізніше того ж дня Трамп заявив, що США не поступляться.

"У них були деякі проблеми з цим, але ми залишилися непохитними. Ми збираємося, вони збираються укласти угоду, на яку погодилися", – заявив Трамп.

Після цього протягом дня з'являлися новини про інвестиції південнокорейських компаній у США.

Amazon оголосила, що об'єднається з південнокорейськими компаніями, щоб допомогти запустити невеликі ядерні реактори по всій країні за допомогою стартапу X-energy, у що, за словами компаній, буде вкладено 50 мільярдів доларів. А Boeing і GE Aerospace підписали угоду з Korean Air на суму 50 мільярдів доларів про придбання 103 літаків Boeing.

Також повідомляється, що 26 серпня Лі має відвідати верф у Філадельфії, яку в грудні придбала південнокорейська фірма. Це одна з галузей, де адміністрація США розраховує на південнокорейські інвестиції, щоб допомогти оживити американську промисловість, яка значно відстала від світових стандартів.

"Корейська суднобудівна промисловість, оснащена найпотужнішими у світі можливостями, принесе відродження суднобудівної промисловості США і створить новий історичний поворотний момент для взаємного процвітання", – заявив Лі.

Він також підкреслив важливість військового союзу між США і Південною Кореєю в боротьбі з тим, що він назвав зростаючою загрозою ядерної зброї з боку Північної Кореї. Лі заявив, що Сеул не має наміру розробляти власні засоби ядерного стримування, але попередив, що прагнення Пхеньяна розробити міжконтинентальні балістичні ракети, оснащені ядерними боєголовками, становить зростаючу міжнародну загрозу.  

При цьому південнокорейський президент не поступився в питанні відносин своєї країни з Китаєм, уникаючи будь-яких згадок про розрив зв'язків з другою за величиною економікою світу і найбільшим геополітичним гравцем в Азії.

"Наразі Корея дещо віддалена від американського контролю за експортом та ланцюгами постачання щодо Китаю. Але оскільки ми географічно дуже близько розташовані до Китаю, ми підтримуємо наші відносини з Китаєм", – сказав Лі.

