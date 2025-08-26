У президента Южной Кореи боялись "момента Зеленского" во время встречи с Трампом – СМИ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 25 августа. Фото Getty images

Новый президент Южной Кореи, избранный в июне, Ли Чжэ Мэн заявил, что его сотрудники "опасались, что мы можем столкнуться с "моментом Зеленского"" во время его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 25 августа, после того как тот написал в соцсети пост, где поставил под сомнение демократию в Южной Корее.

Источник: американское издание Politico со ссылкой на выступление корейского президента в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

Детали: В то же время Ли добавил, что сам он был уверен, что не столкнется с такой ситуацией, которая произошла с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Венс конфронтировали с ним в прямом эфире в Овальном кабинете.

"Это потому, что я прочитал книгу президента Трампа "Искусство сделки", – пояснил Ли.

Он отметил, что разговор с Трампом оказался "лучше, чем он ожидал". По словам Ли, он лучше понял Трампа, получил поощрение, а сама их встреча длилась дольше, чем было запланировано.

Издание напоминает, что перед встречей Трамп решил добавить драматизма этому событию, опубликовав утром 25 августа в Truth Social пост с вопросом: "ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!!!" Затем он также сообщил прессе, что "слышал плохие вещи" о внутриполитической ситуации в Южной Корее.

Однако Ли заявил в понедельник вечером, что оба лидера сосредоточили свой разговор на укреплении экономических связей между странами, а также на том, как "модернизировать наш двусторонний союз, чтобы он стал более взаимным и ориентированным на будущее в соответствии с меняющейся ситуацией в области безопасности".

При этом он не предоставил подробностей относительно устного торгового соглашения, которое он заключил с Трампом в прошлом месяце и которое устанавливает 15-процентную таможенную ставку на товары страны в обмен на обязательство инвестировать более 350 миллиардов долларов и дополнительно приобрести энергоносителей на сумму 100 миллиардов долларов.

В понедельник в Овальном кабинете Трамп отметил, что южнокорейская сторона надеялась пересмотреть некоторые условия этого торгового соглашения. Но позже в тот же день Трамп заявил, что США не уступят.

"У них были некоторые проблемы с этим, но мы остались непреклонными. Мы собираемся, они собираются заключить соглашение, на которое согласились", – заявил Трамп.

После этого в течение дня появлялись новости об инвестициях южнокорейских компаний в США.

Amazon объявила, что объединится с южнокорейскими компаниями, чтобы помочь запустить небольшие ядерные реакторы по всей стране с помощью стартапа X-energy, в который, по словам компаний, будет вложено 50 миллиардов долларов. А Boeing и GE Aerospace подписали соглашение с Korean Air на сумму 50 миллиардов долларов о приобретении 103 самолетов Boeing.

Также сообщается, что 26 августа Ли должен посетить верфь в Филадельфии, которую в декабре приобрела южнокорейская фирма. Это одна из отраслей, где администрация США рассчитывает на южнокорейские инвестиции, чтобы помочь оживить американскую промышленность, которая значительно отстала от мировых стандартов.

"Корейская судостроительная промышленность, оснащенная самыми мощными в мире возможностями, принесет возрождение судостроительной промышленности США и создаст новый исторический поворотный момент для взаимного процветания", – заявил Ли.

Он также подчеркнул важность военного союза между США и Южной Кореей в борьбе с тем, что он назвал растущей угрозой ядерного оружия со стороны Северной Кореи. Ли заявил, что Сеул не намерен разрабатывать собственные средства ядерного сдерживания, но предупредил, что стремление Пхеньяна разработать межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, представляет растущую международную угрозу.

При этом южнокорейский президент не уступил в вопросе отношений своей страны с Китаем, избегая любых упоминаний о разрыве связей со второй по величине экономикой мира и крупнейшим геополитическим игроком в Азии.

"В настоящее время Корея несколько отдалена от американского контроля за экспортом и цепочками поставок в отношении Китая. Но поскольку мы географически очень близко расположены к Китаю, мы поддерживаем наши отношения с Китаем", – сказал Ли.