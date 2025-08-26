Орбан пригрозив "наслідками" за слова Зеленського про "Дружбу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами" і додав, що це "матиме довготривалі наслідки".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост, який Орбан написав у закритій Facebook-спільноті Harcosok Klubja, про що повідомив Magyar Nemzet

Пряма мова угорського прем’єра: "Це був насичений подіями вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення".

Деталі: Орбан заявив, що "шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки", – пригрозив він.

Днями у статті "ЄвроПравди" висловлювалося припущення про те, що вагомий вплив на Орбана зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді, які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Як зазначалося, досі Київ утримувався від ударів по "Дружбі" – насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною.

"Але новий курс Орбана не залишив нам вибору... Офіційно Україна, звісно ж, не визнає зв'язок цих ударів із вступним процесом, але надто велика кількість "збігів" не лишає в цьому значних сумнівів", – йдеться у статті.

Передісторія: