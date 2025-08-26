Орбан пригрозил "последствиями" за слова Зеленского о "Дружбе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба" "шантажом и угрозами" и добавил, что это "будет иметь долгосрочные последствия".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост, который Орбан написал в закрытом Facebook-сообществе Harcosok Klubja, о чем сообщил Magyar Nemzet

Прямая речь венгерского премьера: "Это был насыщенный событиями уик-энд. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в ЕС. Это показывает, что венгры приняли правильное решение".

Детали: Орбан заявил, что "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь долгосрочные последствия", – пригрозил он.

На днях в статье "ЕвроПравды" высказывалось предположение о том, что значительное влияние на Орбана сейчас оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как отмечалось, до сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией.

"Но новый курс Орбана не оставил нам выбора... Официально Украина, конечно же, не признает связь этих ударов с вступительным процессом, но слишком большое количество "совпадений" не оставляет в этом значительных сомнений", – говорится в статье.

