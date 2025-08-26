Знущання та примус до понаднормової праці: ДБР затримало 5-х посадовців колонії у Харкові

Працівники Державного бюро розслідувань викрили і затримали начальника та 4-х співробітників "Олексіївської виправної колонії" № 25, які примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП

Дослівно: "Слідство встановило, що керівництво установи виконання покарань за допомогою оперативного відділу систематично чинило незаконний вплив на засуджених. Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ)".

Реклама:

Деталі: Повідомляється про затримання п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 127 КК України, а саме вчинення представниками держави діянь, спрямованих на заподіяння засудженим фізичного болю чи моральних страждань з метою примусити їх вчинити дії, що суперечать їх волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Триває збір доказів щодо інших фактів катувань. Для належної фіксації слідів злочину на місці події працюють експерти-криміналісти.

РЕКЛАМА:

Готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.