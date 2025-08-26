Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Знущання та примус до понаднормової праці: ДБР затримало 5-х посадовців колонії у Харкові

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 серпня 2025, 11:33
Знущання та примус до понаднормової праці: ДБР затримало 5-х посадовців колонії у Харкові
фото: ОГП

Працівники Державного бюро розслідувань викрили і затримали начальника та 4-х співробітників "Олексіївської виправної колонії" № 25, які примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП

Дослівно: "Слідство встановило, що керівництво установи виконання покарань за допомогою оперативного відділу систематично чинило незаконний вплив на засуджених. Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ)".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється про затримання п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

 

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 127 КК України, а саме вчинення представниками держави діянь, спрямованих на заподіяння засудженим фізичного болю чи моральних страждань з метою примусити їх вчинити дії, що суперечать їх волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Триває збір доказів щодо інших фактів катувань. Для належної фіксації слідів злочину на місці події працюють експерти-криміналісти.

РЕКЛАМА:

Готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

ХарківДБРв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться
Усі новини...
Харків
ДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
У Харкові зіткнулися авто, тролейбус і автобус: є постраждалі
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар
Останні новини
20:13
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
20:08
В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ
19:57
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
19:57
футбол18-річного українця визнали найкращим гравцем туру в італійській Серії В
19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
19:51
"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію
19:45
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ
19:44
В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев
19:39
Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 27 серпня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: