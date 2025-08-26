Все разделы
Издевательства и принуждение к сверхурочной работе: ГБР задержало 5-х должностных лиц колонии в Харькове

Станислав ПогориловВторник, 26 августа 2025, 11:33
Издевательства и принуждение к сверхурочной работе: ГБР задержало 5-х должностных лиц колонии в Харькове
фото: ОГП

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали начальника и 4 сотрудников "Алексеевской исправительной колонии" № 25, которые принуждали заключенных к бесплатному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижение.

Источник: пресс-службы ГБР, ОГП

Дословно: "Следствие установило, что руководство учреждения исполнения наказаний с помощью оперативного отдела систематически оказывало незаконное влияние на осужденных. Людей заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения. Кроме того, безосновательно использовались меры дисциплинарного воздействия — заключенных помещали в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) или камерного типа (ПКТ)".

Детали: Сообщается о задержании пяти должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также руководителя и оперуполномоченного оперативного отдела.

 

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 УК Украины, а именно совершение представителями государства действий, направленных на причинение осужденным физической боли или моральных страданий с целью принудить их совершить действия, противоречащие их воле, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается сбор доказательств по другим фактам пыток. Для надлежащей фиксации следов преступления на месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ХарьковГБРтюрьма
