Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "бандерівських символів"
Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ініціативу президента Кароля Навроцького прирівняти "символ Бандери" до нацистських і комуністичних символів та запропонував до депортацій за її демонстрацію.
Джерело: Моравецький в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ця ідея (ініціатива Навроцького. – Ред.) допоможе нашим південно-східним сусідам, а також усім полякам, усвідомити, чим була Волинська трагедія".
Деталі: За словами Моравецького, демонстрація "бандерівської символіки" – це злочин, "гідний найсуворішого засудження".
"Я щиро вірю, що це буде кроком у правильному напрямку. Це те, що підвищить усвідомлення того, що це взагалі означає", – додав Моравецький.
На запитання, чи можна "бандеризм" прирівняти до нацизму і комунізму, колишній прем'єр підкреслив, що Волинська трагедія була "жорстоким геноцидом".
"Абсолютно необхідно домогтися того, щоб якщо хтось використовує бандерівські символи – негайна депортація. Якщо хтось не розуміє, чим була Волинська трагедія, негайна депортація", – підсумував він.
Передісторія:
- 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.
- У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.
- Ще 14 серпня Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі.