Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "бандерівських символів"

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ініціативу президента Кароля Навроцького прирівняти "символ Бандери" до нацистських і комуністичних символів та запропонував до депортацій за її демонстрацію.

Джерело: Моравецький в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця ідея (ініціатива Навроцького. – Ред.) допоможе нашим південно-східним сусідам, а також усім полякам, усвідомити, чим була Волинська трагедія".

Деталі: За словами Моравецького, демонстрація "бандерівської символіки" – це злочин, "гідний найсуворішого засудження".

"Я щиро вірю, що це буде кроком у правильному напрямку. Це те, що підвищить усвідомлення того, що це взагалі означає", – додав Моравецький.

На запитання, чи можна "бандеризм" прирівняти до нацизму і комунізму, колишній прем'єр підкреслив, що Волинська трагедія була "жорстоким геноцидом".

"Абсолютно необхідно домогтися того, щоб якщо хтось використовує бандерівські символи – негайна депортація. Якщо хтось не розуміє, чим була Волинська трагедія, негайна депортація", – підсумував він.

Передісторія: