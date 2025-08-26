Усі розділи
Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "бандерівських символів"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 серпня 2025, 12:18
Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію бандерівських символів
Матеуш Моравецький, фото: getty images

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ініціативу президента Кароля Навроцького прирівняти "символ Бандери" до нацистських і комуністичних символів та запропонував до депортацій за її демонстрацію.

Джерело: Моравецький в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця ідея (ініціатива Навроцького. – Ред.) допоможе нашим південно-східним сусідам, а також усім полякам, усвідомити, чим була Волинська трагедія".

Деталі: За словами Моравецького, демонстрація "бандерівської символіки" – це злочин, "гідний найсуворішого засудження".

"Я щиро вірю, що це буде кроком у правильному напрямку. Це те, що підвищить усвідомлення того, що це взагалі означає", – додав Моравецький.

На запитання, чи можна "бандеризм" прирівняти до нацизму і комунізму, колишній прем'єр підкреслив, що Волинська трагедія була "жорстоким геноцидом".

"Абсолютно необхідно домогтися того, щоб якщо хтось використовує бандерівські символи – негайна депортація. Якщо хтось не розуміє, чим була Волинська трагедія, негайна депортація", – підсумував він.

Передісторія:

