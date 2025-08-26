Моравецкий предложил депортировать из Польши за демонстрацию "бандеровских символов"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал инициативу президента Кароля Навроцкого приравнять "символ Бандеры" к нацистским и коммунистическим символам и предложил депортировать за его демонстрацию.

Источник: Моравецкий в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эта идея (инициатива Навроцкого. – Ред.) поможет нашим юго-восточным соседям, а также всем полякам, осознать, чем была Волынская трагедия".

Реклама:

Детали: По словам Моравецкого, демонстрация "бандеровской символики" – это преступление, "достойное самого сурового осуждения".

"Я искренне верю, что это будет шагом в правильном направлении. Это то, что повысит осознание того, что это вообще означает", – добавил Моравецкий.

На вопрос, можно ли "бандеризм" приравнять к нацизму и коммунизму, бывший премьер подчеркнул, что Волынская трагедия была "жестоким геноцидом".

РЕКЛАМА:

"Абсолютно необходимо добиться того, чтобы если кто-то использует бандеровские символы – немедленная депортация. Если кто-то не понимает, чем была Волынская трагедия, немедленная депортация", – подытожил он.

Предыстория: