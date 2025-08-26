У Литві протестують проти створення нової керівної коаліції

Тисячі людей вийшли до президентського палацу та парламенту у Вільнюсі, висловлюючи невдоволення угодою соціал-демократів із партією "Зоря Німану" та їхніми союзниками щодо формування уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: У вівторок, 26 серпня, активісти зібралися біля будівлі президентського палацу і парламенту, обурені рішенням литовських соціал-демократів підписати угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" та фракцією "Союз литовських фермерів, зелених і християнських сімей".

Фото: Delfi

"День ганьби настане тоді, коли соціал-демократи, ще раз порушивши слово, передадуть управління країною в руки "Зорі Німану", яку очолює наклепник і брехун, і приєднають до них людей, які підкоряються Томашевському (Вальдемар Томашевський, лідер проросійської партії "Виборча акція поляків", що входить до фракції "Союзу литовських фермерів...". – Ред.)", – заявили організатори акції протесту.

Фото: Delfi

Учасники акції почали збиратися біля будівлі президентського палацу об 11:00, звідти учасники підуть на площу Незалежності, мітинг продовжиться біля парламенту.

Організатори протесту мають намір вручити президенту Гітанасу Науседі петицію, яку підписали понад 77 тисяч людей.

"Ми просимо вас, як президента Республіки, висловити своє несхвалення коаліції, що формується, не призначати на посади міністрів політиків "Зорі Німану" і Союзу християнських сімей та/або тих, хто своєю діяльністю і публічними заявами становить загрозу державності Литви", – йдеться в петиції.

Фото: Delfi

