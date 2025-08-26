В Литве протестуют против создания новой правящей коалиции

Тысячи людей вышли к президентскому дворцу и парламенту в Вильнюсе, выражая недовольство соглашением социал-демократов с партией "Заря Немана" и их союзниками по формированию правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Во вторник, 26 августа, активисты собрались у здания президентского дворца и парламента, возмущенные решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" и фракцией "Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей".

Фото: Delfi

"День позора наступит тогда, когда социал-демократы, еще раз нарушив слово, передадут управление страной в руки "Зари Немана", которую возглавляет клеветник и лжец, и присоединят к ним людей, которые подчиняются Томашевскому (Вальдемар Томашевский, лидер пророссийской партии "Избирательная акция поляков", входящей во фракцию "Союза литовских фермеров...". – Ред.)", – заявили организаторы акции протеста.

Фото: Delfi

Участники акции начали собираться у здания президентского дворца в 11:00, оттуда участники пойдут на площадь Независимости, митинг продолжится у парламента.

Организаторы протеста намерены вручить президенту Гитанасу Науседе петицию, которую подписали более 77 тысяч человек.

"Мы просим вас, как президента Республики, выразить свое неодобрение формирующейся коалиции, не назначать на должности министров политиков "Зари Немана" и Союза христианских семей и/или тех, кто своей деятельностью и публичными заявлениями представляет угрозу государственности Литвы", – говорится в петиции.

Фото: Delfi

