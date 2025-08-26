В Україні буде сухо і повернеться тепло

Найближчими днями в Україні буде суха погода, а 28-29 серпня повернеться тепло.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "27-29 серпня переважатиме суха погода, лише 27 серпня на Чернігівщині та Сумщині місцями короткочасний дощ. Температура 27 серпня вночі 7-15°, вдень 19-24°, на півдні країни до 28°; 28-29 серпня вночі 10-17°, вдень 24-30°, на півдні країни до 33°. Вітер південно-західний, західний, 3-10 м/с".

Деталі: У столиці 27-29 серпня без опадів, у середу вночі 10-12°, вдень 21-23°, у четвер вночі 12-14°, вдень 24-26°, у п’ятницю вдень стане ще тепліше – до 24-26°. Вітер у ці дні прогнозують південно-східний, 3-8 м/с.