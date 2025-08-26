В Украине будет сухо и вернется тепло

В ближайшие дни в Украине будет сухая погода, а 28-29 августа вернется тепло.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "27-29 августа будет преобладать сухая погода, только 27 августа в Черниговской и Сумской областях местами кратковременный дождь. Температура 27 августа ночью 7-15°, днем 19-24°, на юге страны до 28°; 28-29 августа ночью 10-17°, днем 24-30°, на юге страны до 33°. Ветер юго-западный, западный, 3-10 м/с".

Детали: В столице 27-29 августа без осадков, в среду ночью 10-12°, днем 21-23°, в четверг ночью 12-14°, днем 24-26°, в пятницу днем станет еще теплее – до 24-26°. Ветер в эти дни прогнозируют юго-восточный, 3-8 м/с.