У Вінниці чоловік із "пістолетом" оголошував хвилину мовчання – його затримала поліція

Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці оголошував хвилину мовчання в пам'ять про загиблих військових, при затриманні виявилося, що зброя є іграшковою.

Джерело: "Суспільне", речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська у коментарі виданню, hromadske

Деталі: Близько 9 ранку чоловік із пістолетом вийшов на пішоходний перехід на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова у Вінниці під час всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.

Інформацію про чоловіка правоохоронці отримали з відео, яке побачили в місцевих Telegram-каналах. Інцидент одразу ж зареєстрували, на місце виїхала група поліцейських.

Особу чоловіка вже встановили – це 44-річний місцевий житель. Пістолет у його руках виявився іграшковим.

Затриманого доставили до відділку поліції, а потім – до лікувального закладу.

Чоловік, який тримав пістолет, має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.