У Вінниці чоловік із "пістолетом" оголошував хвилину мовчання – його затримала поліція
Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці оголошував хвилину мовчання в пам'ять про загиблих військових, при затриманні виявилося, що зброя є іграшковою.
Джерело: "Суспільне", речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська у коментарі виданню, hromadske
Деталі: Близько 9 ранку чоловік із пістолетом вийшов на пішоходний перехід на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова у Вінниці під час всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.
Інформацію про чоловіка правоохоронці отримали з відео, яке побачили в місцевих Telegram-каналах. Інцидент одразу ж зареєстрували, на місце виїхала група поліцейських.
Особу чоловіка вже встановили – це 44-річний місцевий житель. Пістолет у його руках виявився іграшковим.
Затриманого доставили до відділку поліції, а потім – до лікувального закладу.
Чоловік, який тримав пістолет, має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.