Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Вінниці чоловік із "пістолетом" оголошував хвилину мовчання – його затримала поліція

Валентина РоманенкоВівторок, 26 серпня 2025, 14:36
У Вінниці чоловік із пістолетом оголошував хвилину мовчання – його затримала поліція
фото з сайту "Суспільне"

Зранку 26 серпня у Вінниці чоловік із пістолетом в руці оголошував хвилину мовчання в пам'ять про загиблих військових, при затриманні виявилося, що зброя є іграшковою.

Джерело: "Суспільне", речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська у коментарі виданню, hromadske

Деталі: Близько 9 ранку чоловік із пістолетом вийшов на пішоходний перехід на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова у Вінниці під час всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.

Реклама:

Інформацію про чоловіка правоохоронці отримали з відео, яке побачили в місцевих Telegram-каналах. Інцидент одразу ж зареєстрували, на місце виїхала група поліцейських.

Особу чоловіка вже встановили – це 44-річний місцевий житель. Пістолет у його руках виявився іграшковим.

Затриманого доставили до відділку поліції, а потім – до лікувального закладу.

РЕКЛАМА:

Чоловік, який тримав пістолет, має ментальні порушення, уточнили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах.

Вінницяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться
Усі новини...
Вінниця
У Вінниці натовп "захищав" чоловіка, який був у розшуку ТЦК – ЗМІ
Конфлікт з ТЦК у Вінниці: затриманих чоловіків відправили під домашній арешт на 60 діб
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
Останні новини
20:13
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
20:08
В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ
19:57
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
19:57
футбол18-річного українця визнали найкращим гравцем туру в італійській Серії В
19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
19:51
"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію
19:45
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ
19:44
В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев
19:39
Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 27 серпня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: