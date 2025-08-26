В Виннице мужчина с "пистолетом" объявлял минуту молчания – его задержала полиция

Утром 26 августа в Виннице мужчина с пистолетом в руке объявил минуту молчания в память о погибших военных, при задержании оказалось, что оружие является игрушечным.

Источник: "Суспільне", спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии изданию, hromadske

Детали: Около 9 утра мужчина с пистолетом вышел на пешеходный переход на перекрестке улиц Зодчих и Пирогова в Виннице во время всеукраинской минуты молчания в память о жертвах российского вторжения в Украину.

Реклама:

Информацию о мужчине правоохранители получили из видео, которое увидели в местных Telegram-каналах. Инцидент сразу же зарегистрировали, на место выехала группа полицейских.

Личность мужчины уже установили – это 44-летний местный житель. Пистолет в его руках оказался игрушечным.

Задержанного доставили в отделение полиции, а затем – в лечебное учреждение.

РЕКЛАМА:

Мужчина, который держал пистолет, имеет психические нарушения, уточнили "Суспільному" источники в правоохранительных органах.