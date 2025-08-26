Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄК про наміри Польщі скоротити підтримку біженцям з України: Рівень виплат країна встановлює сама

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцВівторок, 26 серпня 2025, 14:59
ЄК про наміри Польщі скоротити підтримку біженцям з України: Рівень виплат країна встановлює сама
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи наміри Польщі зменшити виплати та меддопомогу біженцям з України, заявив, що держави-члени зобов’язані гарантувати українцям під тимчасовим захистом доступ до медицини та засобів існування, але обсяги соцвиплат і меддопомоги кожна країна встановлює самостійно.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова речника Єврокомісії

Деталі: Рішення про суму матеріального забезпечення чи обсяг медичної допомоги для українських біженців приймає кожна держава ЄС окремо, проте має забезпечувати українцям базові засоби для існування та меддопомогу.

Реклама:

"Щодо соціальних виплат і медичних виплат. Рівень соціальних і сімейних виплат відрізняється від однієї держави-члена до іншої", – наголосив Ламмерт.

Він повідомив, що, відповідно до директиви ЄС, "держави-члени мають забезпечити, якщо у бенефіціарів немає достатніх власних ресурсів, надати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичної допомоги та засобів до існування".

"Однак директива про тимчасовий захист не передбачає суми або мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень залишається на розсуд держав-членів", – підкреслив речник Єврокомісії. 

РЕКЛАМА:

"Необхідна допомога передбачена директивою, але поріг або мінімальний поріг не передбачено. Це те, що я можу сказати", – додав він.

"Держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту на Раді із внутрішніх справ у липні до 2027 року. Зробивши це, ЄС зміцнює свою непохитну відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Маркус Ламмерт. 

Нагадаємо:

ПольщаУкраїнаЄврокомісіябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться
Усі новини...
Польща
Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "бандерівських символів"
Сікорський різко відповів на обурення лідера ультраправих щодо Starlink для України
Проєкт Навроцького, що обмежує допомогу українцям, подано до Сейму Польщі
Останні новини
20:13
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
20:08
В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ
19:57
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
19:57
футбол18-річного українця визнали найкращим гравцем туру в італійській Серії В
19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
19:51
"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію
19:45
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ
19:44
В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев
19:39
Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 27 серпня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: