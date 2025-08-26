ЄК про наміри Польщі скоротити підтримку біженцям з України: Рівень виплат країна встановлює сама

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, коментуючи наміри Польщі зменшити виплати та меддопомогу біженцям з України, заявив, що держави-члени зобов’язані гарантувати українцям під тимчасовим захистом доступ до медицини та засобів існування, але обсяги соцвиплат і меддопомоги кожна країна встановлює самостійно.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова речника Єврокомісії

Деталі: Рішення про суму матеріального забезпечення чи обсяг медичної допомоги для українських біженців приймає кожна держава ЄС окремо, проте має забезпечувати українцям базові засоби для існування та меддопомогу.

"Щодо соціальних виплат і медичних виплат. Рівень соціальних і сімейних виплат відрізняється від однієї держави-члена до іншої", – наголосив Ламмерт.

Він повідомив, що, відповідно до директиви ЄС, "держави-члени мають забезпечити, якщо у бенефіціарів немає достатніх власних ресурсів, надати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у сфері соціального забезпечення, медичної допомоги та засобів до існування".

"Однак директива про тимчасовий захист не передбачає суми або мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень залишається на розсуд держав-членів", – підкреслив речник Єврокомісії.

"Необхідна допомога передбачена директивою, але поріг або мінімальний поріг не передбачено. Це те, що я можу сказати", – додав він.

"Держави-члени ухвалили продовження тимчасового захисту на Раді із внутрішніх справ у липні до 2027 року. Зробивши це, ЄС зміцнює свою непохитну відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Маркус Ламмерт.

