ЕК о намерениях Польши сократить поддержку беженцам из Украины: Уровень выплат страна устанавливает сама

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, комментируя намерения Польши уменьшить выплаты и медпомощь беженцам из Украины, заявил, что государства-члены обязаны гарантировать украинцам под временной защитой доступ к медицине и средствам существования, но объемы соцвыплат и медпомощи каждая страна устанавливает самостоятельно.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии

Детали: Решение о сумме материального обеспечения или объеме медицинской помощи для украинских беженцев принимает каждое государство ЕС отдельно, однако должно обеспечивать украинцам базовые средства к существованию и медпомощь.

Реклама:

"Относительно социальных выплат и медицинских выплат. Уровень социальных и семейных выплат отличается от одного государства-члена к другому", – подчеркнул Ламмерт.

Он сообщил, что, согласно директиве ЕС, "государства-члены должны обеспечить, если у бенефициаров нет достаточных собственных ресурсов, предоставить лицам, пользующимся временной защитой, необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинской помощи и средств к существованию".

"Однако директива о временной защите не предусматривает суммы или минимального порога социальной помощи. Ее уровень остается на усмотрение государств-членов", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

РЕКЛАМА:

"Необходимая помощь предусмотрена директивой, но порог или минимальный порог не предусмотрен. Это то, что я могу сказать", – добавил он.

"Государства-члены приняли продление временной защиты на Совете по внутренним делам в июле до 2027 года. Сделав это, ЕС укрепляет свою непоколебимую приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется", – подчеркнул Маркус Ламмерт.

Напомним: