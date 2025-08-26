ДБР: На Одещині прикордонник продавав військовозобов’язаним "футбольні тури" за кордон

Про підозру повідомили начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одещини, який разом із колишнім працівником цієї служби організували канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними ДБР, у серпні 2025 року посадовець вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через державний кордон поза межами пунктів пропуску. Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в "грі у футбол".

Вартість такої "гри" коштувала чоловікам 3 тисячі доларів США. За цю суму їх підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

14 серпня правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за "послугу".

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, суд арештував їх на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тисяч грн (за даними УП, станом на 26 серпня заставу не внесено -ред.).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Дослівно: "Наразі ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки та всіх військовозобов’язаних, які встигли скористатись послугою".