ГБР: В Одесской области пограничник продавал военнообязанным "футбольные туры" за границу

О подозрении сообщили начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы Одесской области, который вместе с бывшим сотрудником этой службы организовал канал переправки мужчин в непризнанное Приднестровье.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным ГБР, в августе 2025 года чиновник решил подзаработать на нелегальной переправке уклонистов через государственную границу вне пунктов пропуска. Подельник подыскал желающих мужчин, паролем для выезда было сообщение о доступности билета для участия в "игре в футбол".

Стоимость такой "игры" обошлась мужчинам в 3 тысячи долларов США. За эту сумму их подвозили к границе и давали инструкции, как обойти пункты пропуска.

14 августа правоохранители задержали дельцов во время получения оплаты за "услугу".

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, суд арестовал их на 60 суток с альтернативой внесения залога 605 тысяч грн (по данным УП, по состоянию на 26 августа залог не внесен - ред.)

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Дословно: "Сейчас ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к сделке, и всех военнообязанных, которые успели воспользоваться услугой".