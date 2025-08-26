Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бенілюкс: Україна й Молдова мають спільний шлях до ЄС

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 26 серпня 2025, 16:15
Бенілюкс: Україна й Молдова мають спільний шлях до ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель сказав, що країни Бенілюксу підтримують вступ України та Молдови до ЄС і вважають їхній шлях до Союзу спільним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова міністра закордонних справ під час пресконференції 

Деталі: Беттель зараз перебуває у Одесі із міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево, а також генеральним директором з питань європейської співпраці Міністерства закордонних справ Нідерландів Геленом Баккером, де вони зустрілися із главою українського МЗС Андрієм Сибігою.

Реклама:

Під час пресконференції Беттель заявив, що приїхав до Одеси із Молдови, де за його словами, "немає волі говорити про майбутнє однієї країни без іншої".

"Ми віримо – і після тих обговорень теж – що майбутнє у них спільне. І що не можна використовувати одну країну проти іншої, як це хотіла б робити Росія", – сказав він, маючи на увазі вступ України в ЄС.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах. 
  • Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти
  • Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути. 
  • Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до ЄС.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Удар по "Дружбі" та дзвінок Трампа: все про загрозу розділення Молдови і України на шляху до ЄС

ЄСМолдоваУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
У вересні зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів: кого торкнеться
Усі новини...
ЄС
Рубіо обговорив з главами МЗС Європи та України спільні кроки для зупинення агресії РФ
У партії Орбана прирівняли удар по нафтопроводу "Дружба" до нападу на ЄС
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
Останні новини
20:13
Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу
20:08
В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ
19:57
Удари дронів по НПЗ змусили РФ продавати більше нафти
19:57
футбол18-річного українця визнали найкращим гравцем туру в італійській Серії В
19:54
FT: США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
19:51
"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію
19:45
Зеленський анонсував контакти з країнами, які можуть стати майданчиками для переговорів з РФ
19:44
В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев
19:39
Екстремальна спека впливає на тіло так само, як куріння чи вживання алкоголю – дослідження
19:27
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 27 серпня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: