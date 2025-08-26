Все разделы
Бенилюкс: Украина и Молдова имеют общий путь в ЕС

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 26 августа 2025, 16:15
Бенилюкс: Украина и Молдова имеют общий путь в ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сказал, что страны Бенилюкса поддерживают вступление Украины и Молдовы в ЕС и считают их путь в Союз общим.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра иностранных дел во время пресс-конференции

Детали: Беттель сейчас находится в Одессе с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, а также генеральным директором по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Хелен Баккер, где они встретились с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Во время пресс-конференции Беттель заявил, что приехал в Одессу из Молдовы, где, по его словам, "нет свободы говорить о будущем одной страны без другой".

"Мы верим – и после тех обсуждений тоже – что будущее у них общее. И что нельзя использовать одну страну против другой, как это хотела бы делать Россия", – сказал он, имея в виду вступление Украины в ЕС.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

Напомним:

  • В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан о том, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.
  • Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Маи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.
  • Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Удар по "Дружбе" и звонок Трампа: все об угрозе разделения Молдовы и Украины на пути в ЕС

