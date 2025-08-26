Усі розділи
РФ атакувала ударним дроном багатоповерхівку в Херсоні: постраждали дві жінки

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 21:25
РФ атакувала ударним дроном багатоповерхівку в Херсоні: постраждали дві жінки
фото - херсонська ова

Російські війська атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона, дві жінки постраждали.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження.

У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий".

Деталі: Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.

Херсон
