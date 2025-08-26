Все разделы
РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Херсоне: пострадали две женщины

Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 21:25
фото - херсонская ова

Российские войска атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона, две женщины пострадали.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за вражеского удара повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.

В них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое".

Детали: Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.

