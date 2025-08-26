РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Херсоне: пострадали две женщины
Вторник, 26 августа 2025, 21:25
Российские войска атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона, две женщины пострадали.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Из-за вражеского удара повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.
Реклама:
В них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое".
Детали: Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.