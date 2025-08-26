Усі розділи
Трамп знову порозмірковував, чи він диктатор

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінВівторок, 26 серпня 2025, 21:26
Трамп знову порозмірковував, чи він диктатор
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, вихваляючись своїми досягненнями у боротьбі зі злочинністю, знову повторив, що не вважає себе диктатором.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: Трамп зазначив, що його "називають диктатором", але він "бореться зі злочинністю".

"Тому багато людей кажуть: "Знаєте, якщо так, то я краще буду мати диктатора". Але я не диктатор. Я просто знаю, як боротися зі злочинністю", – сказав він.

Трамп сказав те саме в понеділок, коли виправдав використання військ Національної гвардії у Вашингтоні для боротьби зі злочинністю.

Також Трамп анонсував, що хоче незабаром перейменувати Пентагон на Міністерство війни.

Трамп
