Трамп снова поразмышлял, является ли он диктатором

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 26 августа 2025, 21:26
Трамп снова поразмышлял, является ли он диктатором
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, хвастаясь своими достижениями в борьбе с преступностью, снова повторил, что не считает себя диктатором.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: Трамп отметил, что его "называют диктатором", но он "борется с преступностью".

"Поэтому многие люди говорят: "Знаете, если так, то я лучше буду иметь диктатора". Но я не диктатор. Я просто знаю, как бороться с преступностью", – сказал он.

Трамп сказал то же самое в понедельник, когда оправдал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью.

Также Трамп анонсировал, что хочет в скором времени переименовать Пентагон в Министерство войны.

