Зеленський назвав країни, на які спочатку пошириться множинне громадянство України

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 26 серпня 2025, 21:57
Зеленський назвав країни, на які спочатку пошириться множинне громадянство України
Фото: Getty Images

Німеччина, Польща та Чехія стануть першими країнами, щодо яких застосовуватимуть норми закону про множинне громадянство, ухваленого у липні.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців у вівторок

Деталі: В Офісі президента повідомили, що представники української діаспори та глава держави обговорили питання, пов’язані з множинним громадянством.

"Першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США", – ідеться в повідомленні.

Коментуючи зустріч на Х, Зеленський сказав, що необхідні нормативні акти щодо множинного громадянства уряд України ухвалить "найближчим часом".

"Це крок для ще більшої єдності українців у світі", – додав він.

Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Нинішній закон був поданий Володимиром Зеленським до парламенту ще в січні 2024-го і підписаний 15 липня.

Детальніше про те, що він означає, дивіться у відео на каналі "ЄвроПравди", а ще більше деталей – у статті редактора Сергія Сидоренка Паспорти в законі. Чому "множинне громадянство" не порушує Конституцію та що має змінитися.

