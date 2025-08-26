Зеленский назвал страны, на которые сначала распространится множественное гражданство Украины

Германия, Польша и Чехия станут первыми странами, в отношении которых будут применяться нормы закона о множественном гражданстве, принятого в июле.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова президента Владимира Зеленского во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев во вторник

Детали: В Офисе президента сообщили, что представители украинской диаспоры и глава государства обсудили вопросы, связанные с множественным гражданством.

Реклама:

"Первыми странами, к которым этот механизм будет применен, станут Германия, Польша и Чехия. После этого множественное гражданство смогут распространить в Канаде и США", – говорится в сообщении.

Комментируя встречу на Х, Зеленский сказал, что необходимые нормативные акты о множественном гражданстве правительство Украины примет "в ближайшее время".

"Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Нынешний закон был подан Владимиром Зеленским в парламент еще в январе 2024-го и подписан 15 июля.

Подробнее о том, что он означает, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды", а еще больше деталей – в статье редактора Сергея Сидоренко Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться.