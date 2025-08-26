Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

130 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 23:53
130 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби – Генштаб
фото - 56 омпбр

Від початку доби 26 серпня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, з них 30 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Загарбники завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще шість тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять безуспішних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 27 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 30 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населеного пункту Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Росіяни винесли мирну пропозицію по Донецькій області – Віткофф
ДПСУ: Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібен буде військово-обліковий документ
фото, оновлено Окупанти атакували Херсон – убили людину та поранили ще трьох
Віткофф заявив про зустріч із представниками України на цьому тижні
Трамп пообіцяв "економічну війну" проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів
Усі новини...
Генштаб
Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію
Росія втратила ще майже 900 солдатів у війні проти України – Генштаб
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Останні новини
12:27
Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів
12:26
Польща надала громадянство росіянину заради участі в Олімпійських іграх
12:24
Зруйнована Охтирська ТЕЦ: Уряд повідомив, коли завершиться відбудова
12:22
ЄС спробує задовольнити вимоги Трампа вже цього тижня, аби скасувати мита
12:20
Творці фільму "Малевич" виступили із заявою щодо звинувачень Темляка в домашньому насильстві
12:19
США вшосте відклали санкції проти сербського нафтового монополіста, що належить РФ
12:18
фото Росіяни вдарили "Шахедом" по Чернігову: вирує пожежа, 2 постраждалих – МВА
12:09
Армія РФ вдарила по фермі на Херсонщині – загинули двоє
11:58
"Пакунок школяра": що робити, якщо в "Дії" немає даних про дитину
11:54
На магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва" стався потужний вибух – джерела
Усі новини...
Реклама:
Реклама: