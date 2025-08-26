Все разделы
130 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 26 августа 2025, 23:53
130 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
фото - 56 омпбр

С начала суток 26 августа на фронте произошло 130 боевых столкновений, из них 30 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 708 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили шесть штурмовых действий оккупантов, еще шесть продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 27 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Шандриголове, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировка, Рубежное, Белицкое, Родинское, Покровск, Новопавловка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник осуществил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
