130 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
С начала суток 26 августа на фронте произошло 130 боевых столкновений, из них 30 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00
Дословно: "Захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 708 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили шесть штурмовых действий оккупантов, еще шесть продолжаются.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.
На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 27 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Шандриголове, Ставки, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировка, Рубежное, Белицкое, Родинское, Покровск, Новопавловка.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении противник осуществил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.