Зеленского призывают ветировать закон, ограничивающий доступ к реестрам, в частности, к имуществу чиновников

Ирина БалачукСреда, 27 августа 2025, 12:49
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Четыре десятка общественных организаций призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон № 11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.

Источник: обращение ряда организаций, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно из обращения: "Призываем президента наложить вето на законопроект №11533 и вернуть его в парламент для учета указанных изменений, а именно:

Ограничить доступ к информации не в отношении всех юридических лиц, а исключительно в отношении предприятий ОПК.

Обеспечить сохранение авторизованного электронного доступа к адресам, кадастровым номерам и владельцам объектов недвижимости и земельных участков, кроме случаев, когда ограничение прямо связано с защитой обороны.

Гарантировать электронный доступ к реестрам для идентифицированных пользователей".

Детали: В ОО подчеркнули, что принятый 21 августа закон ограничил доступ к ряду реестров о сведениях, которые "связаны с обеспечением национальной безопасности и обороны", а также электронный доступ к сведениям о местонахождении и кадастровом номере недвижимого имущества всех юридических лиц.

Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город; кадастровые номера земельных участков будут скрыты от публичного доступа; все юридические лица могут указывать в реестрах любой контактный адрес, который не обязательно является фактическим; также будет ограничен доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.

Активисты напомнили, что во время рассмотрения законопроекта Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики и Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечали, что документ требует доработки для обеспечения баланса между ограничением доступа к этой информации и общественным интересом. 

"Законодатели сделали невозможным электронный доступ, доступ через Дию, в то же время оставили возможность получить бумажную выписку из Реестра вещных прав, что ставит под сомнение целесообразность таких ограничений, ведь электронная выписка также оформляется после идентификации запрашивающего", – говорится в обращении.

Представители ОО отмечают, что закон существенно сужает и ограничивает доступ к информации не только для потенциальных покупателей недвижимых объектов и земельных объектов, но и затрудняет выявление коррупционных правонарушений. Кроме того, он затрудняет работу нотариата, арбитражных управляющих и других специалистов в сферах, где необходимо обрабатывать и сопоставлять данные о владельцах недвижимого имущества.

"Законопроект ограничивает доступ к сведениям о местонахождении ВСЕХ юридических лиц, а не только тех, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, что является крайне непропорциональным ограничением и создает коррупционную лагуну для тех, кто хочет скрыть имущество, зарегистрировав или перерегистрировав его на юридическое лицо", – говорится в обращении.

В ОО подчеркнули, что ВР приняла законопроект без обсуждения на профильном комитете перед вторым чтением и в сокращенной процедуре, без учета предложений центральных органов исполнительной власти.

"Таким образом, законопроект не решает вопросы безопасности, ведь доступ к сведениям остается, усложняется только работа добросовестных пользователей Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и других реестров. Он также создает коррупционную нишу для недобросовестных политиков, бизнеса", – говорится в обращении.

Документ подписали:

  1. Антикоррупционный штаб,
  2. Closed Data Conference,
  3. Центр экономической стратегии,
  4. Харьковский антикоррупционный центр,
  5. Ассоциация открытых данных,
  6. Институт экономических исследований и политических консультаций,
  7. Антикоррупционный центр МЕЖА,
  8. NGL.media,
  9. Движение ЧЕСНО,
  10. Институт законодательных идей,
  11. Центр исследований фискальной политики,
  12. Основы сознания,
  13. Онлайн-медиа "Четвертая власть",
  14. Агентство городских инициатив,
  15. Запорожский центр расследований,
  16. Центр политико-правовых реформ,
  17. Институт аналитики и адвокации,
  18. "Следствие.Инфо",
  19. Институт развития и защиты демократии,
  20. Интернет-издание "Полтавская волна",
  21. Интернет-издание "Сіль.Медіа",
  22. Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции (ACREC),
  23. Центр журналистских расследований "Сила правды",
  24. Женское антикоррупционное движение,
  25. Онлайн-медиа ЖАР.INFO,
  26. Код 21,
  27. ZAXID.NET,
  28. Медиа группа "Прихист",
  29. Детектор медиа,
  30. Против коррупции,
  31. Информационное агентство "Хроники",
  32. Фонд социальных инноваций "Из страны в Украину",
  33. Аналитический центр StateWatch,
  34. Онлайн-издание КУРС (kurs.if.ua),
  35. Родной город,
  36. Общественный совет при Вышгородской РГА,
  37. Онлайн-издание Гвара Медиа,
  38. Онлайн-издание "Кавун.City" (kavun.city),
  39. Онлайн-издание "Антикоррупционное измерение"

Зеленскийзаконодательствовето
