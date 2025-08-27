ДБР: Адвокат виманював сотні тисяч гривень у родин загиблих і зниклих безвісти військових
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо адвоката, який під виглядом допомоги наживався на родинах загиблих та зниклих безвісти військових.
Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань
Дослівно: "Фігурант увійшов у довіру до юрисконсульта військової частини, який допомагав родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Він представляв афериста як адвоката, що нібито швидко оформлює грошову допомогу та розв'язує інші супутні проблеми.
Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми. Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги "домовитися" із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній".
Деталі: За інформацією джерел УП йдеться про адвоката Олега Рудого, якого викрили у лютому 2024 року, а тепер обвинувальний акт у шахрайстві скерували до суду. Він також брав щомісяця за свої послуги 25 тисяч гривень.
"Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом "відпочивав" на кілька тисяч гривень. "Правник" ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші", - йдеться у повідомленні слідчих.
Іншу жінку з Львівщини адвокат переконував, що зможе допомогти знайти чоловіка, який безвісти зник під час боїв на Луганщині.
"Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у РФ. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. Він встиг "видурити" у жінки 460 тис. грн, після чого змінив номер телефону", - йдеться у повідомленні.
Загалом адвокат завдав обидвом потерпілим шкоди на понад 1 млн гривень.