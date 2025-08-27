Все разделы
ГБР: Адвокат выманивал сотни тысяч гривен у семей погибших и пропавших без вести военных

Александр ШумилинСреда, 27 августа 2025, 13:12
ГБР: Адвокат выманивал сотни тысяч гривен у семей погибших и пропавших без вести военных
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении адвоката, который под видом помощи наживался на семьях погибших и пропавших без вести военных.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Фигурант вошел в доверие к юрисконсульту воинской части, который помогал семьям погибших и пропавших без вести военных. Он представлял афериста как адвоката, который якобы быстро оформляет денежную помощь и решает другие сопутствующие проблемы.

Одной из жертв мошенника стала жительница Львовской области, у которой во время боев в Донецкой области погиб муж. Она с онкозаболеванием осталась одна с четырьмя детьми. Адвокат убедил вдову, что с получением материальной помощи от государства могут быть трудности, и предложил за 30% от суммы помощи "договориться" с нужными людьми в Киеве. Злоумышленник прекрасно понимал, что помощь женщине все равно назначат, и решил нажиться на ней".

 
Фото из переписки, которое обнародовало ГБР

Детали: По информации источников УП, речь идет об адвокате Олеге Рудом, которого разоблачили в феврале 2024 года, а теперь обвинительный акт в мошенничестве направили в суд. Он также брал ежемесячно за свои услуги 25 тысяч гривен.

"Встречался с потерпевшей в ресторанах, где за ее счет "отдыхал" на несколько тысяч гривен. „Юрист" еще и предлагал женщине составить на него завещание, чтобы в случае ее смерти дети не поссорились из-за денег", - говорится в сообщении следователей.

Другую женщину из Львовской области адвокат убеждал, что сможет помочь найти мужа, который без вести пропал во время боев в Луганской области.

"Он заявил, что имеет соответствующие связи и сможет проводить поиск на временно оккупированных территориях Украины, и даже в РФ. Злоумышленник убеждал как можно скорее начать поиски, от которых якобы зависит жизнь мужа. Он успел "выманить" у женщины 460 тыс. грн, после чего сменил номер телефона", - говорится в сообщении.

В целом адвокат нанес обеим потерпевшим ущерб на сумму более 1 млн гривен.

