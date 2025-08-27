Усі розділи
У Карпатах на кордоні з Румунією знайшли скелет людини і документи 36-річного чоловіка

Олександр ШумілінСереда, 27 серпня 2025, 14:15
У Карпатах на кордоні з Румунією знайшли скелет людини і документи 36-річного чоловіка
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники під час патрулювання виявили в карпатських рештки двох людей. Поруч із одним були документи 36-річного уродженця Луганської області і залишки одягу.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Дослівно: "Минулої ночі прикордонники відділення прикордонної служби "Велятино" Мукачівського загону виявили рештки людини.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток прикордонники поінформували співробітників поліції.

 
 

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф".

Деталі: В повідомленні вказується, що крім цього, днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу "Шибени" в Івано-Франківській області. Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.

кордонРумунія
