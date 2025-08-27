В Карпатах на границе с Румынией нашли скелет человека и документы 36-летнего мужчины

Украинские пограничники во время патрулирования обнаружили в Карпатах останки двух человек. Рядом с одним из них были документы 36-летнего уроженца Луганской области и остатки одежды.

Источник: сообщение ГПСУ

Дословно: "Прошлой ночью пограничники отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными. Причину гибели человека будут устанавливать эксперты…

Рядом с человеческими костями пограничный наряд нашел фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд приговорил его к штрафу".

Детали: В сообщении указывается, что кроме этого, на днях человеческий скелет обнаружили в горах пограничники отдела "Шибени" в Ивано-Франковской области. Никаких документов, которые позволили бы идентифицировать это лицо, не было.