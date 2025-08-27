Усі розділи
Трамп зажадав тюрми для 95-річного Сороса і його "ультралівого сина"

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 27 серпня 2025, 17:22
Трамп зажадав тюрми для 95-річного Сороса і його ультралівого сина
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп закликав притягти до відповідальності філантропа Джорджа Сороса та його сина за "підтримку насильницьких протестів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в Truth Social

Деталі: Трамп написав, що Сорос і його "чудовий ультралівий син" повинні бути притягнуті до відповідальності "через їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території США".

"Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати й бути вільною. Сорос і його група психопатів завдали великої шкоди нашій країні!" – додав президент США.

Він також написав, аби Сорос та його "божевільні друзі" були обережні, бо "ми стежимо за вами!"

95-річний філантроп Джордж Сорос відомий підтримкою неурядових організацій, які просувають місію "відкритого суспільства", а також послідовною критикою Дональда Трампа.

У 2023 році він оголосив, що передасть контроль над своєю фінансовою імперією синові Александру Соросу.

Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.

За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".

Трампв'язниця
