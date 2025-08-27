Трамп зажадав тюрми для 95-річного Сороса і його "ультралівого сина"

Президент США Дональд Трамп закликав притягти до відповідальності філантропа Джорджа Сороса та його сина за "підтримку насильницьких протестів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в Truth Social

Деталі: Трамп написав, що Сорос і його "чудовий ультралівий син" повинні бути притягнуті до відповідальності "через їхню підтримку насильницьких протестів та багато іншого по всій території США".

Реклама:

"Ми не дозволимо цим божевільним більше розривати Америку, не даючи їй навіть шансу дихати й бути вільною. Сорос і його група психопатів завдали великої шкоди нашій країні!" – додав президент США.

Він також написав, аби Сорос та його "божевільні друзі" були обережні, бо "ми стежимо за вами!"

95-річний філантроп Джордж Сорос відомий підтримкою неурядових організацій, які просувають місію "відкритого суспільства", а також послідовною критикою Дональда Трампа.

РЕКЛАМА:

У 2023 році він оголосив, що передасть контроль над своєю фінансовою імперією синові Александру Соросу.

Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.

За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".