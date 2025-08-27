Трамп потребовал тюрьмы для 95-летнего Сороса и его "ультралевого сына"

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности филантропа Джорджа Сороса и его сына за "поддержку насильственных протестов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в Truth Social

Детали: Трамп написал, что Сорос и его "замечательный ультралевый сын" должны быть привлечены к ответственности "за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории США".

"Мы не позволим этим сумасшедшим больше разрывать Америку, не давая ей даже шанса дышать и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли большой вред нашей стране!" – добавил президент США.

Он также написал, чтобы Сорос и его "сумасшедшие друзья" были осторожны, потому что "мы следим за вами!"

95-летний филантроп Джордж Сорос известен поддержкой неправительственных организаций, которые продвигают миссию "открытого общества", а также последовательной критикой Дональда Трампа.

В 2023 году он объявил, что передаст контроль над своей финансовой империей сыну Александру Соросу.

Сорос, являющийся уроженцем Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение зла и намерений подорвать венгерскую государственность.

При премьерстве стипендиата Соросовской программы Виктора Орбана был закрыт финансируемый тем университет, а также принят антимигрантский закон, названный "стоп Сорос".