У ДПСУ розповіли, які напрямки кордону найбільше облюбували порушники

Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 17:45
У ДПСУ розповіли, які напрямки кордону найбільше облюбували порушники
Андрій Демченко. фото Укрінформу

Найбільше спроб незаконного перетину кордону прикордонники фіксують на ділянці з Румунією, найменше – на держрубежі з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко на брифінгу в Києві 27 серпня

Пряма мова: "Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються, і найбільше таких випадків ми фіксуємо на кордоні з Румунією. На другому місці — це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею".

Деталі: Демченко додав, що напрямки пунктів пропуску порушники також намагаються використати для незаконного перетину кордону. Щодня правоохоронці затримують осіб, які або підроблюють документи, або намагаються сфальшувати умови свого виїзду, таких випадків фіксується від кількох до 10.

Речник ДПСУ нагадав, що за такі порушення, особливо за спробу підробки документів, передбачена кримінальна відповідальність, і таких порушників прикордонники передають в руки поліції.

Що ж до порушників поза межами пунктів пропуску, для них передбачена адміністративна відповідальність, яка на жаль, не стримує правопорушників, бо є випадки, коли людей затримують по кілька разів. Є й "рекордсмени", яких затримують більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон, сказав офіцер.

