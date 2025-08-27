В ГПСУ рассказали, какие участки границы больше всего облюбовали нарушители

Больше всего попыток незаконного пересечения границы пограничники фиксируют на участке с Румынией, меньше всего – на госгранице с Польшей.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге в Киеве 27 августа

Прямая речь: "Что касается попыток незаконного пересечения границы, то они, к сожалению, продолжаются, и больше всего таких случаев мы фиксируем на границе с Румынией. На втором месте – граница с Молдовой. На других участках такие попытки происходят в несколько меньшем количестве. Это в первую очередь граница с Венгрией и Словакией. А меньше всего, если говорить о попытках незаконного пересечения границы за пределами пунктов пропуска, происходит на границе с Польшей".

Детали: Демченко добавил, что направления пунктов пропуска нарушители также пытаются использовать для незаконного пересечения границы. Ежедневно правоохранители задерживают лиц, которые либо подделывают документы, либо пытаются сфальсифицировать условия своего выезда, таких случаев фиксируется от нескольких до 10.

Спикер ГПСУ напомнил, что за такие нарушения, особенно за попытку подделки документов, предусмотрена уголовная ответственность, и таких нарушителей пограничники передают в руки полиции.

Что касается нарушителей за пределами пунктов пропуска, для них предусмотрена административная ответственность, которая, к сожалению, не сдерживает правонарушителей, потому что есть случаи, когда людей задерживают по несколько раз. Есть и "рекордсмены", которых задерживают более 10 раз за то, что они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу, сказал офицер.