В Україну повертається температура +30°

У найближчі два дні в Україні буде сухо і тепло, на півдні температура прогріється до +30°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер буде тепло і сухо, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15°, у північно-східній частині 7-12°; вдень 23-28°, на півдні країни до 30°.

У Києві 28 серпня – без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

У п'ятницю також опадів не передбачається, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У столиці 29 серпня буде сухо, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.