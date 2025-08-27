В Украину возвращается температура +30°
Среда, 27 августа 2025, 18:12
В ближайшие два дня в Украине будет сухо и тепло, на юге до температура прогреется до +30°.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: В четверг будет тепло и сухо, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-15°, в северо-восточной части 7-12°; днем 23-28°, на юге страны до 30°.
Реклама:
В Киеве 28 августа – без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.
В пятницу также осадков не предвидится, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
В столице 29 августа будет сухо, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.