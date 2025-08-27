У Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею голови КМДА

Під час звіту у Деснянській райдержадміністрації Києва у середу відбулась суперечка за участі заступниці голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко та голови Деснянської РДА Максима Бахматова.

Джерело: Старостенко у Facebook, мер Києва Віталій Кличко в Telegram, відео голови Деснянської РДА Максим Бахматов

Деталі: Як стверджує Старостенко, вона брала участь у квартальному звіті стосовно роботи Деснянської РДА. Прийшла туди на запрошення голови адміністрації Максима Бахматова.

Пряма мова Старостенко: "У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля!!! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу".

Деталі: Вона додала, що такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення і вона повідомить відповідним органам.

Ситуацію прокоментував голова КМДА Віталій Кличко та попросив коментаря Офісу президента.

Пряма мова Кличка: "Сьогоднішній напад на заступницю голови КМДА та представницю громади Ганну Старостенко – прояв вседозволеності та протиправних дій так званим "управлінцем" Деснянського району. Сподіваюсь, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця".

Деталі: Голова Деснянської РДА виклав відео квартального звіту, під час якого трапився інцидент. На кадрах видно, що Старостенко намагається взяти мікрофон, щоб щось сказати. Бахматов не дає їй цього зробити і каже, що вона спочатку повинна вислухати звіт, а потім щось коментувати.

"Це РДА, ідіть в КМДА і там командуйте. Ви напали на голову РДА представника президента", – сказав Бахматов.

Після словесної перепалки та штовханини Старостенко взяла свою сумку і вийшла із залу.