В Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА

Во время отчета в Деснянской райгосадминистрации Киева в среду произошел спор с участием заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко и главы Деснянской РГА Максима Бахматова.

Источник: Старостенко в Facebook, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, видео со страницы главы Деснянской РГА Максима Бахматова

Детали: Как утверждает Старостенко, она участвовала в квартальном отчете о работе Деснянской РГА. Пришла туда по приглашению главы администрации Максима Бахматова.

Реклама:

Прямая речь Старостенко: "В ответ на мою просьбу дать возможность вставить реплику относительно манипулятивных высказываний в мой адрес, господин Бахматов позволил себе не дискуссию, а откровенное психологическое давление, унижение моей чести и достоинства. Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица – физическое насилие!!! Меня хватали за руки, дергали и пытались вытолкнуть силой из зала".

Детали: Она добавила, что такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения и она сообщит об этом в соответствующие органы.

Ситуацию прокомментировал глава КГГА Виталий Кличко и попросил комментарии у Офиса президента.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Кличко: "Сегодняшнее нападение на заместителя председателя КГГА и представителя общины Анну Старостенко – проявление вседозволенности и противоправных действий так называемого "управленца" Деснянского района. Надеюсь, что в Офисе президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители – квалифицируют действия этого чиновника".

Детали: Глава Деснянской РГА выложил видео квартального отчета, во время которого произошел инцидент. На кадрах видно, что Старостенко пытается взять микрофон, чтобы что-то сказать. Бахматов не дает ей этого сделать и говорит, что она сначала должна выслушать отчет, а потом что-то комментировать.

"Это РГА, идите в КГГА и там командуйте. Вы напали на главу РГА представителя президента", – сказал Бахматов.

После словесной перепалки и толкотни Старостенко взяла свою сумку и вышла из зала.