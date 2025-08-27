У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, є постраждалі

Двоє дітей загинули і 17 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини у католицькій школі в Міннеаполісі, США.

Джерело: ABC News

Деталі: За даними поліції, вранці озброєний чоловік підійшов до церкви в католицькій школі Annunciation Catholic School і почав стріляти через вікна церкви по дітях та інших вірянах, які прийшли на месу.

Реклама:

За словами поліцейського, загинули діти 8 і 10 років. Чоловік також вистрілив у себе й помер на місці.

Поранень зазнали 17 осіб, серед них 14 дітей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Чоловік, якому на вигляд близько 20 років, мав із собою гвинтівку, рушницю та пістолет. Поліція вважає, що він стріляв з усіх трьох видів зброї.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що "повністю поінформований про трагічну стрілянину".

"Білий дім стежитиме за цією жахливою ситуацією. Приєднуйтесь до мене в молитві за всіх, хто постраждав!" – написав він.