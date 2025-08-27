Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, є постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 27 серпня 2025, 20:32
У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, є постраждалі
RICHARD TSONG-TAATARII/The Star Tribune via Getty Images

Двоє дітей загинули і 17 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини у католицькій школі в Міннеаполісі, США.

Джерело: ABC News

Деталі: За даними поліції, вранці озброєний чоловік підійшов до церкви в католицькій школі Annunciation Catholic School і почав стріляти через вікна церкви по дітях та інших вірянах, які прийшли на месу.

Реклама:

За словами поліцейського, загинули діти 8 і 10 років. Чоловік також вистрілив у себе й помер на місці.

Поранень зазнали 17 осіб, серед них 14 дітей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Чоловік, якому на вигляд близько 20 років, мав із собою гвинтівку, рушницю та пістолет. Поліція вважає, що він стріляв з усіх трьох видів зброї.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що "повністю поінформований про трагічну стрілянину".

"Білий дім стежитиме за цією жахливою ситуацією. Приєднуйтесь до мене в молитві за всіх, хто постраждав!" – написав він.

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 21:51Росія атакує Київ дронами і балістикою, є пошкодження та виклики екстрених служб
ЗМІ: У Німеччині вважають, що ідентифікували всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею голови КМДА
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
Усі новини...
США
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Підказав, як зав’язувати петлю: у США батьки юнака, який наклав на себе руки, судяться з розробниками ChatGPT
Більшість американців за жорсткі санкції проти "друзів" Кремля – Reuters
Останні новини
03:40
оновленоПо всій Україні – повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К
03:34
Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ
03:04
За два роки Європа у шість разів наростили виробництво бєприпасів – Рютте
03:02
оновлено від 21:51Росія атакує Київ дронами і балістикою, є пошкодження та виклики екстрених служб
02:20
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
01:56
більярдТрамп програв контру, Вільямс вибив Селбі: результати матчів Wuhan Open
01:20
Нападник попереджав про стрілянину в католицькій школі США російською мовою – ЗМІ
00:48
Тимчасовий уряд Нідерландів пережив спробу вотуму недовіри
00:40
Куди зникають шкарпетки та ще шість (не)розгаданих таємниць прання
00:20
Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: