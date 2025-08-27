Все разделы
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 27 августа 2025, 20:32
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
RICHARD TSONG-TAATARII/The Star Tribune via Getty Images

Двое детей погибли и 17 человек получили ранения в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, США.

Источник: ABC News

Детали: По данным полиции, утром вооруженный мужчина подошел к церкви в католической школе Annunciation Catholic School и начал стрелять через окна церкви по детям и другим верующим, которые пришли на мессу.

По словам полицейского, погибли дети 8 и 10 лет. Мужчина также выстрелил в себя и скончался на месте.

Ранены 17 человек, среди них 14 детей, двое из них находятся в критическом состоянии.

Мужчина, которому на вид около 20 лет, имел при себе винтовку, ружье и пистолет. Полиция считает, что он стрелял из всех трех видов оружия.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что "полностью информирован о трагической стрельбе".

"Белый дом будет следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто пострадал!" – написал он.

