В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие

Двое детей погибли и 17 человек получили ранения в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, США.

Источник: ABC News

Детали: По данным полиции, утром вооруженный мужчина подошел к церкви в католической школе Annunciation Catholic School и начал стрелять через окна церкви по детям и другим верующим, которые пришли на мессу.

Реклама:

По словам полицейского, погибли дети 8 и 10 лет. Мужчина также выстрелил в себя и скончался на месте.

Ранены 17 человек, среди них 14 детей, двое из них находятся в критическом состоянии.

Мужчина, которому на вид около 20 лет, имел при себе винтовку, ружье и пистолет. Полиция считает, что он стрелял из всех трех видов оружия.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что "полностью информирован о трагической стрельбе".

"Белый дом будет следить за этой ужасной ситуацией. Присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто пострадал!" – написал он.