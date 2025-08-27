Усі розділи
У Євросоюзі обговорюють обмеження проти Росії, щоб агресор не міг обходити санкції

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 20:59
У Євросоюзі обговорюють обмеження проти Росії, щоб агресор не міг обходити санкції
ілюстрація Shutterstock

Європейський Союз розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.

Джерело: Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій.

Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Відповідні обговорення триватимуть на тлі підготовки наступного, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Він, за інформацією Bloomberg, міститиме нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей.

Окремо глави МЗС країн Євросоюзу обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів, що не стосуватиметься конкретного пакета санкцій, додав Bloomberg.

Передісторія:

  • ЗМІ раніше дізнались, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.
  • Тим часом США запровадили вторинні тарифи проти Індії, щоб покарати її за закупівлю російської нафти.

санкціїЄСРосіявійна
