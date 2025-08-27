В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции

Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачи определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Он, по информации Bloomberg, будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно главы МИД стран Евросоюза обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России, а также импорт и экспорт российских товаров, что не будет касаться конкретного пакета санкций, добавил Bloomberg.

