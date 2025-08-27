Все разделы
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 27 августа 2025, 20:59
иллюстрация Shutterstock

Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачи определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Он, по информации Bloomberg, будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно главы МИД стран Евросоюза обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России, а также импорт и экспорт российских товаров, что не будет касаться конкретного пакета санкций, добавил Bloomberg.

Предыстория:

  • СМИ ранее узнали, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.
  • Между тем США ввели вторичные тарифы против Индии, чтобы наказать ее за закупку российской нефти.

санкцииЕСРосcиявойна
