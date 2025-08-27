У Києві працює ППО: Росія запустила ударні безпілотники

Увечері 27 серпня в Києві повідомили про роботу ППО по російських дронах.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

Реклама:

Деталі: У Повітряних силах повідомляли про БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

Оновлено: О 22:33 Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, у Святошинському районі у двір 9-поверхового житлового будинку впав російський БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає.