Россия атакует Киев дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть погибший и пострадавшие
Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа в Киеве работала ПВО на фоне угрозы вражеских дронов и ракет, зафиксированы пожары, есть погибший и пострадавшие.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ, КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко
Прямая речь: "На левом берегу столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!"
Детали: В Воздушных силах сообщали о БПЛА мимо Броваров в направлении Киева.
Обновлено: В 22:33 Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал российский БПЛА. Взрыва и повреждений нет.
После трех часов ночи в Киеве прозвучала серия взрывов, КГВА сообщила об угрозе баллистики и работе ПВО в столице.
В 3.15 Кличко информировал о вызове медиков в Днепровский район столицы.
Также он отметил, что экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы. По его словам, падение обломков зафиксировано в Деснянском районе.
Дословно КГВА в 3:28: "Комбинированная атака на столицу продолжается, в разных районах города слышна работа ПВО".
Прямая речь Ткаченко: "В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на жилые дома по двум адресам".
Обновлено: В 4:04 Кличко сообщил, что в настоящее время экстренные службы работают в трех районах столицы.
По его предварительным данным, медики госпитализировали двух пострадавших.
В Дарницком повреждены 2 жилых дома.
Также тушат пожар в нежилой застройке.
В Днепровском зафиксировано падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание.
Также пожар в многоэтажном здании.
В Шевченковском пострадала нежилая застройка.
Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе пожар в частном доме.
В Днепровском – пожар в 25-этажном доме. И падение обломков на территорию детского сада. Возгорание.
Экстренные службы работают на местах.
Детали: Также Кличко уточнил, что количество пострадавших в Днепровском районе столицы возросло до 5.
В 4:33 Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки в Киеве погиб мужчина.
Кличко также отметил, что в Дарницком, Днепровском, Шевченковском районах повреждены здания, в том числе и учебное заведение. В Днепровском районе на стоянке горят автомобили.
Около 6 утра в Киеве снова раздались мощные взрывы.