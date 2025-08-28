Все разделы
Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 августа 2025, 03:02
Россия атакует Киев дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть погибший и  пострадавшие
фото - генштаб всу

Вечером 27 августа и в ночь на 28 августа в Киеве работала ПВО на фоне угрозы вражеских дронов и ракет, зафиксированы пожары, есть погибший и  пострадавшие.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУКГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "На левом берегу столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!"

Детали: В Воздушных силах сообщали о БПЛА мимо Броваров в направлении Киева.

Обновлено: В 22:33 Кличко сообщил, что, по предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал российский БПЛА. Взрыва и повреждений нет.

После трех часов ночи в Киеве прозвучала серия взрывов, КГВА сообщила об угрозе баллистики и работе ПВО в столице.

В 3.15 Кличко информировал о вызове медиков в Днепровский район столицы.

Также он отметил, что экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы. По его словам, падение обломков зафиксировано в Деснянском районе.

Дословно КГВА в 3:28: "Комбинированная атака на столицу продолжается, в разных районах города слышна работа ПВО".

Прямая речь Ткаченко: "В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на жилые дома по двум адресам".

Обновлено: В 4:04 Кличко сообщил, что в настоящее время экстренные службы работают в трех районах столицы.

По его предварительным данным, медики госпитализировали двух пострадавших.

В Дарницком повреждены 2 жилых дома.

Также тушат пожар в нежилой застройке.

В Днепровском зафиксировано падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание.

Также пожар в многоэтажном здании.

В Шевченковском пострадала нежилая застройка.

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе пожар в частном доме.

В Днепровском – пожар в 25-этажном доме. И падение обломков на территорию детского сада. Возгорание.

Экстренные службы работают на местах.

Детали: Также Кличко уточнил, что количество пострадавших в Днепровском районе столицы возросло до 5.

В 4:33 Ткаченко сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки в Киеве погиб мужчина.

Кличко также отметил, что в Дарницком, Днепровском, Шевченковском районах повреждены здания, в том числе и учебное заведение. В Днепровском районе на стоянке горят автомобили.

Около 6 утра в Киеве снова раздались мощные взрывы.

